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Сергій Тарута мітить на крісло прем'єр-міністра при президенті Тимошенко – експерт

Сергій Тарута мітить на крісло прем'єр-міністра при президенті Тимошенко – експерт
У зв'язку з цим позафракційний нардеп виступає в підтримку політичних гравців, які проводять кампанію з розгойдування країни на дострокові вибори, і ініціює в парламенті відставку глави НБУ Валерії Гонтарєвої. Таку думку в ефірі «Громадського радіо» висловив економіст Сергій Фурса, коментуючи провокаційні заяви Сергія Тарути щодо глави Нацбанку, передає replyua.net.

У Вашингтоні під час зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку Сергій Тарута роздавав брошуру «Гонтарєва: Збиток економічної безпеки України» з критикою керівника банківського регулятора. У НБУ в свою чергу 13 жовтня звернулися до Служби безпеки України, Генпрокуратури і НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження проти Тарути, назвавши цю брошуру «збіркою неправдивої, провокативної, спотвореної інформації та голослівних звинувачень офіційної особи в корупційній діяльності, розвалі банківської системи і створення загрози економічної безпеки України».

Сергій Тарута анонсував, що звернеться до президента з вимогою звільнити Гонтарєву, і внесе відповідну вимогу до Верховної Ради. На думку Сергія Фурси в цій справі в основному політика. Економіки тут немає в принципі, є економічні інтереси певних суб'єктів і політика. Тут зійшлося відразу кілька інтересів. З точки зору популістів, які намагаються розгойдати країну на дострокові вибори, потрібен привід. Ми знаємо, що є певні парламентські партії, які за рахунок цього хочуть розкрутити свій рейтинг. По-друге, вважає економіст, в парламенті в першому читанні прийнятий закон, який говорить про те, що страхові компанії перейдуть під регуляцію Національного банку. Нацбанк досить якісно вичистив банківську систему, тому багато схем пішло в страховий бізнес. Відповідно, страховики не хочуть, щоб до них дісталися, бо через це деякі люди втратять можливості доходу. По-третє, є ряд «пошарпаних» олігархів, які втратили свої банки, але все ще винні Національному банку, тому що давали персональне зобов'язання за рефінансування. За борги, що досі висять, їх бізнес можуть забрати, тому їм зараз потрібно зробити все, щоб послабити Нацбанк.

І, по-четверте, є великий банк «Приват», який стоїть перед загрозою націоналізації. Так, відповідно, банк намагається уникнути цієї долі. Насправді націоналізувати його не хоче ніхто, але є програми з капіталізації, які всі банки повинні виконувати. І, якщо «Приват» не виконає цю програму, то, згідно з меморандумом МВФ, його повинні будуть націоналізувати.

«У Тарути, можливо, є й свої інтереси, які зав'язані на перших двох пунктах. Тому що він хоче бути прем'єр-міністром при президенті Тимошенко. Зрозуміло, що він не зізнається в цьому», – зазначив Сергій Фурса.

«Заява Тарути – це звинувачення. І основний меседж його в тому, що потрібно рятувати Україну від Гонтарєвої, але все насправді навпаки. Тому що представники МВФ та інші кредитори кажуть про те, що Національний банк – це лідер позитивних змін за ці два роки в Україні. Насправді хотілося б, щоб таких, як Гонтарєва було 5-10 чоловік, щоб засунути їх в кожне міністерство. Вона – лідер змін. Вона пре як криголам, створюючи собі безліч проблем, але при цьому робить структурні реформи», – вважає експерт.

У брошурі, яку поширив Тарута, є конкретні звинувачення, які підкріплені конкретними цифрами. Наприклад, про те, що в 2014-2015 роках ВВП знизився на 15,9%, споживча інфляція зросла на 66,7%, обмінний курс національної валюти до долара знизився на 3,3 рази в порівнянні з 1 січня 2014 року.

«Не можна у всьому шукати провину Гонтарєвої. Курс – це температура, а Нацбанк міряє температуру. Безумовно, Нацбанк помилявся, коли витрачав резерви в 2014 році перед парламентськими виборами і так далі, але ми розуміємо, що кожне рішення, прийняте Нацбанком в період турбулентності, - це рішення в умовах невизначеності. Так, і Нацбанк, який позбавлений резервів, має вкрай мало можливостей впливати на ситуацію. Були помилки з комунікацією, але те, що банкіри робили в плані реформування банківської системи, це вкрай правильно», – зауважив експерт.

Горячая тема: Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет
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23 окт 2016
35785

Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


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