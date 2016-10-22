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Блогер розповів як на телебаченні осоромився екс-нардеп

Блогер розповів як на телебаченні осоромився екс-нардеп
Український блогер Карл Волох на власній сторінці в Фейсбук розповів про хід своєї дискусії з колишнім народним депутатом Миколою Катеринчуком на каналі ЗіК, - про це повідомляє replyua.net.

Так, за словами блогера вчора, двадцять першого жовтня 2016 року, у прямому ефірі Катеринчук розповідав про те, що Україні не потрібен закон, що передбачав би порядок та підстави здійснення спецконфіскації. Екс-нардеп переконаний, що президент повинен проявити політичну волю і своїм указом ввести режим воєнного стану. А вже потім, під шумок, вилучити майно не тільки Януковича, а і олігархів, включно з Ахметовим та Коломойським. За словами блогера, він поцікавився, чи відомо Катеринчуку про існування документу під назвою «Конституція України», адже норми останнього передбачають, що ніхто не може бути позбавлений власності інакше як на підставі рішення суду.

Власне, воєнний час від мирного відрізняється тільки тим, коли настає момент компенсації. Так, за умови воєнного стану можна вилучити майно і виплатити компенсацію пост фактум, у мирний же час відшкодування має бути попереднім. Особливої пікантності ситуації додає те, що Катеринчук є кандидатом юридичних наук. «Власне, можете обирати – сміятись чи плакати. Друге доречніше», - підсумував блогер.

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