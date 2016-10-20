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Чехія вимагає від Росії повернути Україні Донбас - Геращенко

Чехія вимагає від Росії повернути Україні Донбас - Геращенко
Чеський сенат сьогодні, 20-го жовтня, ухвалив постанову стосовно ситуації на сході України. Головною вимогою в документі являється повне припинення забезпечення Росією бойовиків Донбасу та безкомпромісне відновлення контролю України над своїм східним кордоном. Про це у своєму Фейсбуці розповіла перший заступник голови Верховної Ради Геращенко Ірина, передає replyua.net.

Вона зазначила, що «за» дане рішення було отримано 45 голосів серед 63-х присутніх сенаторів. Водночас Геращенко зауважила, що в даному законі висловлене занепокоєння щодо зростання щодобової кількості обстрілів в зоні проведення антитерористичної операції. «Дану постанову розробили в комітеті закордонних справ Сенату Чехії. Це відповідь на наше звернення до парламентів країн-учасників Європейського союзу», - наголосила віце-спікер. Також вона відразу ж нагадала, що авторами звернення були вона та депутат від парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Іонова Марія.

«Ми щиро вдячні чеському Сенату та переконані, що це надзвичайно важливі зміни, оскільки протест починають висловлювати країни, які нещодавно були прихильниками політики Кремля. Ми раді, що кожного дня все більше і більше європейських політиків висловлюють свою позицію проти країни-агресора», - підкреслила вона.

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