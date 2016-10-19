ВРУ просить Нідерланди сприяти ратифікації асоціації України та ЄС

Верховна Рада України закликає владу Нідерландів разом з повноваженими органами Європейського союзу виробити рішення, яке надало б змогу королівству ратифікувати домовленість про асоціацію України та Євросоюзу. Як повідомляє replyua.net, «за» відповідний проект постанови проголосувало 235 народних обранців.
У даній постанові міститься звернення українського парламенту до країна-членів Євросоюзу, парламентів інших країн парламентських асамблей та міжнародних повноважених структур стосовно завершення процедури ратифікації Домовленості про асоціацію між Україною та ЄС. Також у зверненні Верховна Рада України закликає уряд Нідерландів разом з компетентними інституціями Європейського союзу «дійти до спільного рішення, яке буде враховувати інтереси країн-членів ЄС, громадян Нідерландів та громадян України».
Українська сторона також закликає нідерландську владу уникнути прийняття рішень на законів, які будуть перешкоджати інтеграції України в Європейський союз. ВРУ звернулася до Палати представників та Сенату Королівства Нідерланди затвердити своє рішення стосовно ратифікації домовленостей про асоціацію, які були прийняті ще у минулому році.
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