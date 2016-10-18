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Сам факт проведення зустрічі в Нормандському форматі – вже успіх – політик

Сам факт проведення зустрічі в Нормандському форматі – вже успіх – політик
Заступник очільника Адміністрації президента України Костянтин Єлисєєв заявив сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, що вже те, що зустріч в так званому нормандському форматі відбудеться, можна вважати неабияким здобутком української дипломатії, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Цензор.нет».

Так, за словами політика, сам факт того, що така зустріч відбудеться, вже досить важливий. Єлисєєв нагадав, що ще два місяці тому президент Російської Федерації Володимир Путін відмовлявся від будь-яких дипломатичних контактів, прикриваючись історією про так звану «українську ДРГ» в Криму. Тим не менш, політик застеріг громадськість від «суперочікувань», адже для нашої держави ці перемовини розглядаються в першу чергу в контексті саміту Європейського Союзу, який відбудеться днем пізніше. І саме на цьому саміті політичні лідери Німеччини та Франції будуть пропонувати стратегії розвитку відносин з Російською Федерацією, в тому числі – і виходячи з результатів переговорів у нормандському форматі.

Єлисєєв також роз’яснив, що, так як Путін, скоріше за все, конструктивної позиції з приводу виконання Мінських домовленостей не продемонструє, це буде підставою для запровадження нових санкцій з боку ЄС.

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