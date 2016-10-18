Єфремов сидітиме ще до 24 листопада

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Колишній лідер фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов залишиться під вартою до двадцять четвертого листопада – відповідне рішення було прийнято сьогодні, вісімнадцятого жовтня 2016 року, Апеляційним судом міста Києва, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-порталу «Цензор.нет».Резолютивну частину відповідного рішення було оприлюднено сьогодні за результатами кількагодинного судового засідання. Так, Олександра Єфремова вирішено залишити під вартою, залишивши попередню постанову Печерського районного суду Києва без змін. Це рішення оскарженню вже не підлягає. Зазначимо, що сторона захисту, оскаржуючи судове рішення про тримання під вартою, наголошувала на тому, що їх підзахисний на всі слухання з’являвся, від слідчих органів не переховувався, а тому щодо нього може бути обрано більш м’який запобіжний захід. Крім того, адвокати одіозного політика заявили відвід двом прокурорам у справі.Сторона обвинувачення, у свою чергу, акцентувала увагу на тому, що Єфремову інкримінують посягання на територіальну цілісність, а для підозрюваних у таких злочинах не передбачено законом іншого виду запобіжних заходів як тримання під вартою. Нагадаємо, Єфремова було затримано тридцятого липня 2016 року і з того часу він перебуває в СІЗО.