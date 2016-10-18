Эксперт рассказал о возможной альтернативе Минским договоренностям

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, что кроме, как дипломатически регулировать и выполнять Минские соглашения – другого пути на данный момент нет. В свою очередь председатель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко в эфире Радио Свобода высказал убеждение, что Минские соглашения не ведут к миру! Это дипломатическая ловушка от России, поэтому нужно искать альтернативу Минским соглашениям, передает replyua.net.
«Дело в том, что политическое урегулирование, предусмотрено Минскими договоренностями, начинается с девятого пункта договоренностей. До того, особенно в первых пяти пунктах, речь идет именно о компоненте безопасности. Более того, компонент безопасности – это единственный в Минских договоренностях, который имеет какие-то более-менее четкие временные рамки. Например, установлена дата начала прекращения огня – 15 февраля 2015 года. После этого установлено две недели на отвод вооружений. И дальше не установлены сроки вывода незаконных военных формирований. И еще один термин есть – это конец 2015 года. Это должны быть внесены изменения в Конституцию Украины. Или принята новая Конституция. Выходит, что Минские договоренности как раз и предусматривают сначала прекращение огня, далее – отвод вооружений, только через две недели после того, как прекратился огонь, и были отведены под контролем ОБСЕ вооружения, начинается обсуждение модальностей решения этих всех политических вопросов», – отметил Богдан Яременко.
По его словам, на самом деле девятый пункт Минских договоренностей как раз и предусматривает, что начало передачи всех оккупированных территорий и контроль над границей Украине начинается на следующий день после выборов. Это тоже дословная и четкая трактовка. На этом настаивает и Путин. Но Путин почему-то забывают, что перед этим он должен был добиться прекращения огня, отвести вооружение, забрать незаконные военные формирования, осуществить обмен военнопленными всех на всех. Вот об этом Путин, когда ему выгодно, очень часто забывает.
«Еще 16 февраля 2015 года мы должны были зафиксировать, что огонь не прекращен, а через две недели после этого должны были четко зафиксировать, что вооружение не отведено, и не соглашаться на начало какого-либо обсуждения политических вопросов, а тем более даже не обсуждать процесс принятия законов в Верховной Раде, а они принимались хоть и огонь не был прекращен. Вот в чем сейчас слабость украинской позиции – мы согласились на такой неправильный вариант трактовки и исполнения Минских соглашений. Прежде всего, что сами Минские соглашения выписаны таким образом, причем умышленно русскими выписаны таким образом, что их невозможно выполнить на самом деле. Во-вторых, даже в этом несовершенном документе мы умудрились пойти на уступки, на которые не имели права идти – пока стреляют, не прекращяется огонь, нет отвода вооружений, то и не о чем говорить. Если бы мы так начали говорить в марте 2015 года, мы, пожалуй, на сегодня были бы уже в совершенно другом месте. Надо наконец понять, что Минские договоренности не ведут к миру вообще! Это дипломатическая ловушка, выписана Российской Федерацией... Надо искать другой способ решения этого вопроса, подчеркнул Яременко.
«Вопрос даже не в том, кто будет сидеть за столом переговоров. Вопрос в том, о чем мы договариваемся. Реально ли или сегодня подымать вопрос вообще о возвращении этих территорий или вопрос их содержание в Украине. Надо вообще посмотреть более серьезно, более глубоко на эту ситуацию и искать альтернативы. Альтернатива, очевидно, в «замораживании» конфликта. Но не на российских условиях. Это точно! Поиск новых способов решения конфликта не означает категорический отказ, какие-то глупые заявления о том, что вы нам больше не друзья, мы с вами не встречаемся. Это такая роль каких-то обиженных детей. Такого подхода в политике не существует. То есть мы можем продолжать ездить на все эти встречи. Нет никаких проблем в этом. Другое дело, что мы должны понимать, что все эти встречи не ведут нас к цели, ни к миру, ни к возвращению территорий. И поэтому должны искать другой способ. И не повторять бессмысленно одну и ту же идею, в которой уже все убедились, что она не работает – о безальтернативности. Я думаю, что надо говорить о «замораживании» конфликта, как способе его свертывания в военном плане. Но не на российских условиях», – подытожил эксперт.
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