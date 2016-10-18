Нардеп розкритикував уряд за провальний початок опалювального сезону

Представник парламентської фракції «Опозиційний блок» Вілкул Олександр звинувачує уряд у провалі початку опалювального сезону. Про це сьогодні, 18-го жовтня, він заявив під час виступу в сесійній залі Верховної Ради, інформує replyua.net.
«В уряді впевнено заявляються, що вдало почали опалювальний сезон. І це в той самий час, коли люди в своїх квартирах страждають від холоду, оскільки далеко не у всіх квартирах батареї гарячі, навіть теплі», - наголосив він. «Наразі досі не визначений ліміт на газ для більшості українських місті. І це в той самий час, коли у газосховищах знаходиться лише 14.7 мільярдів кубометрів газу, замість потрібних 17-ти. Ну що ж, будемо знову сподіватися на те, що зима буде не дуже холодною», - додав депутат.
Також Вілкул зазначив, що українці досі знаходяться у стані занепокоєння, очікуючи платіжки в наступному місяці. «Наша фракція вимагає внести до порядку денного законопроекти щодо зниження цін на комунальні послуги та встановлення мораторію на їх подальше збільшення, які «Опозиційний блок» зареєстрував ще у березні минулого року. Потрібно негайно вирішити це питання! Достатньо вже знущатися над простими людьми», - наголосив він.
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