Захисник Надії Савченко шокований її поведінкою

Опозиціонер та адвокат, який захищав перед російським «судом» Надію Савченко, Марк Фейгін шокований її недавнім візитом на окуповану територію, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».
Так, коментуючи відвідини першим номером «Батьківщини» терористів на окупованих територіях, адвокат зазначив, що «не розуміє цього вчинку». За словами правозахисника, він неодноразово пояснював Савченко, що так звані «лідери Л/ДНР» насправді не більше ніж маріонетки, які нічого не вирішують, а існують у вигляді декорації. Тому, навіть маючи гарні наміри – зберегти життя військовополонених – вона потрапляє у глухий кут, бо там вести переговори немає з ким.
Як наголосив Фейгін, Савченко не попереджувала його про наміри зустрічатись зі своїми колишніми мучителями і тепер вся його попередня робота в російському суді втратила сенс. «Вони хотіли її вбити, розстріляти, зґвалтувати. Якщо Надія справді з ними зустрічалась, то це просто важко осягнути. Тоді абсолютно незрозуміло чим я займався, адже я її саме від таких нелюдів захищав», - заявив російський адвокат. Тим не менш, Фейгін зазначив, що Савченко – доросла самостійна людина і має право чинити на свій власний розсуд.
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