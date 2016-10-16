валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Захисник Надії Савченко шокований її поведінкою

Захисник Надії Савченко шокований її поведінкою
Опозиціонер та адвокат, який захищав перед російським «судом» Надію Савченко, Марк Фейгін шокований її недавнім візитом на окуповану територію, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, коментуючи відвідини першим номером «Батьківщини» терористів на окупованих територіях, адвокат зазначив, що «не розуміє цього вчинку». За словами правозахисника, він неодноразово пояснював Савченко, що так звані «лідери Л/ДНР» насправді не більше ніж маріонетки, які нічого не вирішують, а існують у вигляді декорації. Тому, навіть маючи гарні наміри – зберегти життя військовополонених – вона потрапляє у глухий кут, бо там вести переговори немає з ким.

Як наголосив Фейгін, Савченко не попереджувала його про наміри зустрічатись зі своїми колишніми мучителями і тепер вся його попередня робота в російському суді втратила сенс. «Вони хотіли її вбити, розстріляти, зґвалтувати. Якщо Надія справді з ними зустрічалась, то це просто важко осягнути. Тоді абсолютно незрозуміло чим я займався, адже я її саме від таких нелюдів захищав», - заявив російський адвокат. Тим не менш, Фейгін зазначив, що Савченко – доросла самостійна людина і має право чинити на свій власний розсуд.

Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
15 окт 2016
89581

Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Как передает replyua.net, израильский эксперт Соломон Манн прокомментировал новость о том, что русская эскадра с единственным оставшимся в ВМФ России авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов» 1985 года

15 окт 2016
23663

Мирослав Олешко: Путін пропонував Порошенку 80 млрд доларів за здачу України

Український відомий блогер нагадує, півтора роки тому Володимир Путін пропонував Президенту України Петру Порошенко 80 млрд доларів за проведення в Україні референдуму за відмову від Криму, передає

15 окт 2016
12423

ЦРУ готовит спецоперацию для Путина

В Вашингтоне не исключают проведение беспрецедентной операции по «приструниванию» российского президента, и это станет ответом Соединенных Штатов на вмешательство российских хакеров в избирательную


Свежие новости

Навіщо насправді в Єгипті висадились російські «зелені чоловічки»?

Путін розповів про відносини з США і показав Заходу дулю

Захисник Надії Савченко шокований її поведінкою

Жебрівський: Нормандський та Мінський формати себе вичерпали, чекаємо слово від Великобританії та США

Власти Турции отменили запрет на выращивание конопли

Как дорожает электроэнергия в Киеве

Блогер обратился к студии «Квартал 95»: извинитесь, шуты продажные

Путин: отношения между Россией и США практически разрушены

НАСА прекращает сотрудничество с «Роскосмосом»

Панфилов: Путин понимает, что без Украины придет конец самому существованию Российской империи

Мощный ураган обрушился на Филиппины

Дуда: «Вышеградская четверка» выступит против «Северного потока 2»

Путін агітує Сі Цзіньпіна змусити США знати своє місце

Пан Ги Мун прибыл на Гаити для оценки ущерба от урагана Мэттью

Гидрометцентр: еще одно понижение температуры в начале недели

Закачка газа в хранилища Украины прекращена, - Белявский

Полиция: в Одессе на территорию больницы подкинули сумку с младенцем

Черновол: Украинские политики забыли, что первый и главный враг – у нас Путин, а не Порошенко

ЕБРР выделяет «Ощадбанку» 50 миллионов евро

Бойовики Захарченко та Плотницького почали війну за металобрухт

 Новости за день