Черновол: Украинские политики забыли, что первый и главный враг – у нас Путин, а не Порошенко



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«У «азовцев» есть хорошая возможность потеснить на политическом поле не столько «Правый сектор», как «Свободу», которые не сумели удержать именно этот патриотический направление. И тут, мне кажется, если «Национальному корпусу» удастся занять свое место, то это будет хорошо. Но, это мы увидим по конкретным делам. Пока есть заявка и ничего плохого в том, что появляется политическая сила, которая уже имеет предысторию неполитическую, а боевую, то в этом ничего плохого нет. Просто надо еще сделать определенные установки на будущее. Сейчас ими еще можно пренебрегать, но когда дойдет до официальной регистрации, надо запомнить, что есть Конституция Украины, в которой есть определенные ограничения. И надо пойти так, чтобы не наделать глупостей, которые наделал «Правый сектор». У нас четко записано: не могут политические силы иметь свои боевые подразделения. Поэтому должно быть разделено – есть полк «Азов», есть соответствующая боевая структура, и политическая партия. Нельзя их рассматривать, как нечто единое. Должно быть разделение. Должно быть понимание определенных конституционных норм и определенных правил деятельности, с кем мы воюем», – рассказал Тарас Черновол.



По его словам, очень большая проблема многих украинских политических сил состоит в том, что они в определенный момент забылись, что первый и главный враг – все же у нас



Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Как передает replyua.net политический эксперт в эфире радио Свобода дал свой прогноз будущему недавно созданной партии «Национальном корпус», костяк которой составили бойцы «Азова».«У «азовцев» есть хорошая возможность потеснить на политическом поле не столько «Правый сектор», как «Свободу», которые не сумели удержать именно этот патриотический направление. И тут, мне кажется, если «Национальному корпусу» удастся занять свое место, то это будет хорошо. Но, это мы увидим по конкретным делам. Пока есть заявка и ничего плохого в том, что появляется политическая сила, которая уже имеет предысторию неполитическую, а боевую, то в этом ничего плохого нет. Просто надо еще сделать определенные установки на будущее. Сейчас ими еще можно пренебрегать, но когда дойдет до официальной регистрации, надо запомнить, что есть Конституция Украины, в которой есть определенные ограничения. И надо пойти так, чтобы не наделать глупостей, которые наделал «Правый сектор». У нас четко записано: не могут политические силы иметь свои боевые подразделения. Поэтому должно быть разделено – есть полк «Азов», есть соответствующая боевая структура, и политическая партия. Нельзя их рассматривать, как нечто единое. Должно быть разделение. Должно быть понимание определенных конституционных норм и определенных правил деятельности, с кем мы воюем», – рассказал Тарас Черновол.По его словам, очень большая проблема многих украинских политических сил состоит в том, что они в определенный момент забылись, что первый и главный враг – все же у нас Путин . И они начинают играть в войну в Украине. «Мы так иногда увлекаемся внутренней борьбой против своих, забывая две вещи. Первое. Забывая о том, что у нас на востоке есть враг. И он – главный враг. А у нас так: меня не интересует Путин, потому что у меня враг – Порошенко. А второй момент – это то, что мы уже слишком критично загнавшись, очень часто критикуем то, что у нас есть в Украине, повторяем абсолютно полностью наработки российской пропаганды», – отметил эксперт.