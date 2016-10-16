«Азов» меняет оружие на политические флаги

Гражданский корпус «Азов» создал на съезде в Киеве политическую партию «Национальный корпус». Политсилу на следующие четыре года возглавит народный депутат, экс-командир «Азова» Андрей Белецкий. Его первым заместителем стал руководитель штаба Гражданского корпуса «Азова» Назар Кравченко. Новая партия намерена инициировать общественные обсуждения вопроса восстановления в Украине смертной казни за государственную измену и хищения в особо крупных размерах государственных средств для чиновников высокого ранга. Об этом и много другом в эфире радио Свобода рассказала член высшего совета партии «Национальный корпус» Наталья Коцкович, передает replyua.net.
«Азов» заявил о себе еще в разгар войны России против Украины, еще в 2014 году – освобождение Мариуполя, другие действия. Это абсолютно логично, что «Азов» заявил о создании политической партии. Это логический еще один шаг «Азова», начиная еще с «черных человечков», как видим, мы разрастались, развивались - «черные человечки», батальон «Азов», полк «Азов». Мы стали прочной армией. И борьба продолжается. Она должна длиться не только там на востоке. И это абсолютно логично, что здесь создалась политическая партия. В партию входят бывшие бойцы «Азова». То есть те, кто боролись там, я уверена, будут достойно бороться и здесь. Потому что они знают, какой кровью, потом, каким трудом давалась эта честь – быть представителем политической партии. То есть у нас люди, которые должны и будут нести то, что должны были бы нести всегда депутаты. Первый шаг уже есть. Наступил. И на самом деле это было не так уж и легко. Потому что с малым финансированием... У нас патриоты, националисты, поэтому у нас нет огромных средств олигархов, магнатов», – рассказала Наталья Коцкович.
Она отмечает, что, если говорить о финансировании «Азова», как политической силы, то следует сказать, что начиналось все с Гражданского корпуса. В Гражданский корпус «Азов» парни и девушки пришли на общественных началах, некоторые были в ОО «Патриот Украины», проходили обучающие семинары, те же волонтеры, которые возили нам на восток гуманитарную помощь, а также бывшие бойцы, которые в некоторых ячейках возглавили этот Гражданский корпус, они постоянно делали акции в течение года. Они зародили этот Гражданский корпус у себя в ячейках, у себя в городах, в областях Украины. И опять же следующим логическим шагом было создание партии на общественных началах. «Год мы жили без денег. Конечно, сейчас ситуация немного изменилась. Но я думаю, что олигархов больших, которые попытаются взять партию нашего направления, не будет», – отметила Наталья Коцкович.
Многие политические эксперты говорят, мол, в Украине, даже несмотря на победу Революции достоинства, создать мощную политическую силу без помощи олигархов, всех этих Пинчуков, Коломойский, Ахметовых невозможно в принципе. «Азов» хочет опровергнуть это, по крайней мере, мы стоим на истоках, чтобы это доказать. «Я опять же говорю, что члены партии, вообще делегаты, которые были представлены на съезде, пришли в политику их окопов, со многими мы прошли на востоке очень нелегкий путь. И я думаю, что эти ребята не продадутся за деньги. Я думаю, что это уже люди целеустремленные, которые осознают, что время уже что-то менять», – резюмировала Наталья Коцкович.
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