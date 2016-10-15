Лещенко відверто збрехав. Санкції проти РФ діють - Вінник

Депутат Верховної Ради від «Блока Петра Порошенка» Іван Вінник назвав брехнею слова свого однопартійця Лещенка Сергія про те, що з 16-го вересня поточного року перестали діяти українські антиросійські санкції проти деяких компаній та громадян. Про це сьогодні, 15-го жовтня, він заявив під час телеефіру на каналі «112 Україна», передає replyua.net.
«В цьому питанні Лещенко все таки збрехав. Як посадова особа комітету з питань нацбезпеки та оборони, я вимагаю спростування цих слів. На сьогоднішній день всі санкції проти Російської Федерації повноцінно діють. Ніхто нічого не скасовував і не збирається цього робити», - зазначив Вінник.
Він вважає, що Лещенко цим продемонстрував повну правову безграмотність або займається підкупним лобізмом, сприяючи тим самим російським компаніям та певним особам, які знаходяться під санкціями. Нардеп запевняє, що зазначений у рішенні РНБО термін дії санкцій на один рік (16-го вересня 2015 року вони були запроваджені) не означає, що ці санкції через рік перестануть діяти, а це значить лише те, що через 12 місяців комітет РНБО може повернутися до розгляду питання цих обмежень. Простіше кажучи, за словами Вінника, те що пройшов рік не означає, що санкції автоматично скасовані.
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