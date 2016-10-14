Дмитрий Кулеба: План возвращения России в ПАСЕ окончательно провалился

Резолюции, принятые ПАСЕ, дают основания считать украинскую дипломатическую операцию успешной. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает replyua.net.
«Все говорят об одной общей резолюции, но на самом деле их было две, правда, они объединены одной темой – Украиной. Эти резолюции по праву можно назвать революционными по трем причинам. Во-первых, Парламентская Ассамблея отошла от дипломатических формулировок и изменила название первой резолюции с «Политические последствия конфликта в Украине» на «Политические последствия российской агрессии в Украине». Это принципиально важное изменение – раньше фразы о российской агрессии проскальзывали в различных текстах, а теперь все, что касается ситуации в Украине, заводится в рамки российской агрессии в Украине», – рассказал Дмитрий Кулеба.
По его словам, при лоббировании такой формулировки первый аргумент заключался в том, что Россия уже 2,5 года осуществляет агрессию против Украины, параллельно начала совершать военные преступления в Сирии. Второй аргумент и одновременно вторая причина для признания этих резолюций революционными – восприятие России на международной арене резко ухудшилось из-за ее шагов в Сирии, поэтому предохранители сдержанности по Украине также были сняты. Третья причина революционности этих документов – там очень много важных для Украины вещей: Россия как оккупант несет ответственность за соблюдение прав человека не только в Крыму, но и на Донбассе. Впервые на международном уровне четко написано, что на Донбассе нет условий для проведения выборов.
«Резолюция не является сама по себе юридическим документом – это политический документ. Но она констатирует факты политической реальности, которые учитываются затем в юридических и переговорных процессах. Эти резолюции важны не только для ПАСЕ, но и для нашего дипломатического фонда, для защиты наших интересов и в двустороннем формате с другими государствами, и в рамках других международных организаций», – рассказал эксперт.
Что касается обсуждаемой темы возвращения российской делегации в ПАСЕ, то ни в одном из пунктов повестки дня не было упомянуто подобное решение. Но в неофициальном порядке это была тема №1. Сторонники России пытались использовать эту сессию, чтобы запустить изменения в правила процедуры ПАСЕ, которые позволили бы российской делегации в январе 2017 вернуться в ПАСЕ. Но этот план провалился. Эмоциональное состояние адвокатов этого плана очень тяжелое, потому что в течение всего года прилагались титанические усилия для его реализации. Но на фоне работы Украины, на фоне преступлений России в Сирии план не сработал, сообщил Дмитрий Кулеба.
Также он отметил, что на положительное решение по Украине несомненно повлияли выступления Геннадия Афанасьева, Владимира Жемчугова и Андрея Куркова. «Мы очень рады, что они прибыли в Страсбург на Ассамблею. Я бы вспомнил Алима Алиева. Они провели ряд встреч с первых уст рассказали свои истории и призвали не оставлять без внимания и поддержки тех заключенных, которых еще держат в России или на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму. Это было очень сильно. Присутствующие со стороны Совета Европы были поражены искренностью и несокрушимостью этих людей. Ну, а Куркову мы благодарны за то, что он представил Украину как территорию творчества, таланта», – подчеркнул Кулеба.
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