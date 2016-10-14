Порошенко знову їде до ЄС

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Як повідомляє українська преса, на дев’ятнадцяте жовтня 2016 року заплановано проведення консультацій серед політиків найвищого рівня України та Європейського Союзу, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Зустріч президента України Петра Порошенка та очільника Європейської Ради Дональда Туска, голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера та спікера Європейського парламенту Мартіна Шульца має відбутись за п’ять днів у Брюсселі. Предметом обговорення сторін мають слугувати ситуація на окупованих Російською Федерацією територіях, стан реалізації домовленостей Мінськ-2, перспективи запровадження нового пакету санкцій щодо РФ за її агресію проти України тощо. Чи буде обговорено питання лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом наразі невідомо. Наступного дня президент відвідає розширений саміт Європейської народної партії в Маастрихті.Там він проведе низку консультацій з представниками низки держав-членів Європейського Союзу. Вони будуть спрямовані на координацію позицій України та держав, що її підтримують, напередодні саміту ЄС, який відбудеться двадцятого та двадцять першого жовтня в Брюсселі.