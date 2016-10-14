Блогер: Савченко осоромила Україну

Громадський діяч Дмитро Співак прокоментував нещодавні заяви першого номера «Батьківщини» Надії Савченко, які вона зробила з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи, - про це replyua.net інформує з посиланням на Joinfo.ua.
Так, за словами блогера, неадекватна поведінка «льотчиці» всередині країни вже давно нікого не дивує. Тим не менш, своїм виступом а ПАРЄ вона шокувала всіх європейських політиків. Вдумайтесь лише: вона заявила, що перетнула лінію зіткнення і була в гостях у своїх «колишніх мучителів», поспілкувалась з ними в дружній атмосфері і зрозуміла, що вони «розкаюються». У цей момент всі силові структури в Україні мали згоріти з сорому – наша Надя без проблем пробирається у саме лігво терористів, орієнтується серед численних груп бойовиків і повертається звідти здоровою і неушкодженою. Хто ж гарантував їй безпеку? Чому її знову не взяли в полон? Чи й не було ніякого полону насправді?
Власне кажучи, ті, хто керує Надею, мають її вгамувати, адже вона раз за разом соромить не лише саму себе, а і всю нашу державу. Західні партнери вже давно не розуміють що і від чийого імені вона говорить. Тож її варто забрати від трибуни і взагалі з публічної площини. Книжок їй купіть чи що, - радить блогер.
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