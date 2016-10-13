«Батькивщина» и Радикальная партия наименее последовательны в голосовании за социальные законы, - КИУ

О соблюдении парламентскими фракциями их обещаний относительно социальных законопроектов в эфире «Громадського радио» рассказал эксперт Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, передает replyua.net.
«Украина – действительно социальное государство. Есть очень много льгот, которые получают различные социальные группы. С другой стороны, этот парламент – Верховная Рада VIII созыва – должна быть особенной в том плане, что у нас есть АТО и с этим связаны определенные экономические, социальные проблемы. Государство должно заботиться о пострадавших и, собственно, поэтому мы видим большое количество социальных законов. Однако действительно, вопрос в том, насколько нужны и полезны эти законы. Поэтому, когда мы говорим, что у нас каждый четвертый закон – социальный, это не очень положительная тенденция. Избиратели считают, что, если партия зарегистрировала какой-то законопроект, который потом стал законом, - значит она о нас беспокоится. Здесь нужно говорить вообще о логике законодательной работы. Есть определенная нагрузка на парламент, который должен быть лимитирован», – рассказал Денис Рыбачок.
По его словам, если говорить о нынешней Верховной Раде, то речь идет о 4,5 тысячах законопроектах. Это рекордное количество в истории Украины. Если разделить количество зарегистрированных законопроектов на количество пленарных дней – получится несколько десятков законопроектов на одно пленарное заседание. Их всех невозможно рассмотреть физически.
«Тема АТО остается ключевой. 30% социальных законов касались защиты прав военнослужащих. Рассмотрим, к примеру, два закона авторства Радикальной партии Олега Ляшко. Закон №548 освобождает участников АТО от уплаты военного сбора. Другой закон №670 освобождает их от уплаты судебного сбора. Это звучит нелогично: почему Радикальная партия Олега Ляшко не может собраться и зарегистрировать один качественный законопроект? Отсюда возникает мысль, когда мы говорим о 15 законах на тему АТО, это не значит, что поддержка участников АТО государством возросла в 15 раз», – отметил эксперт.
Главное юридическое управление Верховной Рады занимается вопросами целесообразности закона, соответствия украинскому законодательству и рассматривает, нужны на его реализацию дополнительные расходы или нет. Мы не исследовали, сколько было вынесено негативных выводов, но можем сказать о другом. Есть такое понятие, как право вето Президента. Многие законы были ветированы именно потому, что государство не может себе позволить их реализацию.
«Если говорить о социальных законопроектах, то далеко не все политические силы придерживаются своих обещаний перед избирателями. Обещания парламентских фракций по социальной политике крайне общие. Например, «Самопомощь» в своей предвыборной программе пишет о том, что нужно обеспечить адресной помощью тех, кто в ней нуждается. Как оценить выполнение такого обещания?», – задается вопросом эксперт.
Комитет избирателей Украины составил рейтинг последовательности фракций. «Наши выводы таковы: ВО «Батькивщина» и Радикальная партия – наименее последовательны во время голосования за социальные законы. Наиболее последовательными оказались депутаты «Народного фронта» и «БПП», - подытожил Денис Рыбачок.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter