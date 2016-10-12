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Донік: Савченко має зайнятись СБУ

Донік: Савченко має зайнятись СБУ
Відомий волонтер та блогер Роман Донік заявив, що Служба безпеки України має офіційно розслідувати останні заяви першого номера партії «Батьківщина» Надії Савченко щодо переговорів із терористами, - про це replyua.net. інформує з посиланням на допис на власній сторінці блогера в Фейсбук.

Так, Донік наголошує, що він би з превеликим задоволенням послухав відповідь Служби безпеки України щодо заяв Надії Савченко про переговори з представниками терористичних організацій Л/ДНР і поїздок на тимчасово окуповану територію. І якщо ці слова відверта брехня – то нехай звіті так і буде написано: Савченко збрехала. При чому, збрехала на користь інтересам Російської Федерації. Можливо, ґрунтуючись на цій заяві ми взагалі зможемо виключити її з числа членів української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. За словами блогера, мають же бути для депутатів хоч якісь елементарні моральні правила. На зразок: не бреши своїм виборцям в очі.

Нагадаємо, черговий скандал навколо персони Надії Савченко викликаний її провокативними заявами про користь проведення переговорів з терористами з так званих Л/ДНР. Так, нардеп наголошувала, що вже вела переговори з лідерами бойовиків і вимагала, аби її включили до складу Мінської контактної групи.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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