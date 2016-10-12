Порошенко знову говорив з Байденом

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Сьогодні, дванадцятого жовтня 2016 року, відбулась чергова телефонна розмова президента України Петра Порошенка та віце-президента Сполучених штатів Америки Джозефа Байдена, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на інтернет-ресурс «Цензор.нет».Так, прес-служба адміністрації глави держави повідомила, що у ході переговорів було опрацьовано певні заходи щодо реалізації «дорожньої карти» з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Крім того, предметом розмови став також стан впровадження ключових економічних та правоохоронних реформ в Україні. Речники президента стверджують, що як американська, так і українська сторони дійшли згоди щодо питання збереження і навіть посилення санкційного тиску на Російську Федерацію за її деструктивну поведінку.Нагадаємо, віце-президент Сполучених штатів Джо Байден є доволі частим гостем у Києві. За його ж іронічним висловом, по телефону з Порошенком американський чиновник говорить частіше, ніж із власною дружиною. Експерти та політичні оглядачі вважають, що саме Байден у Вашингтоні курує український напрямок – принаймні, його візити до нашої держави співпадають із ухваленням у парламенті найбільш важливих реформ.