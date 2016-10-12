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Найгучніші заяви політиків 11 жовтня

Найгучніші заяви політиків 11 жовтня
Відомий український політолог Євген Магда на своїй сторінці в Facebook опублікував найважливіші повідомлення та заяви політиків, які «зробили» 11 жовтня, передає replyua.net.

На першому місці, на думку Євгена Магди, заява Петра Порошенка, який назвав популізм та рейдерство проявами гібридної війни. На другому місці опинилося повідомлення Володимира Гройсмана, який наголосив, що знає, через кого Україна втратила 53 мільярди доларів. На третьому переконання Ігоря Райніна в тому, що Петру Порошенку, як президенту, альтернативи сьогодні немає.

Далі на увагу заслуговують такі новини: Арсен Аваков обурився виступом Франсуа Олланда. Олександра Горгана комісія визначила найбільш гідним кандидатом на посаду голови Київської ОДА. Арсеній Яценюк дав свідчення у ГПУ про події, що супроводжували Революцію Гідності. Під час обвалу стіни школи у Василькові лише дивом ніхто не постраждав. Генеральна прокуратура висунула підозру меру Бучі Анатолію Федоруку. Путін скасував візит до Франції. Франсуа Олланд з трибуни ПАРЄ закликав до припинення вогню та проведення виборів на Донбасі. Ангела Меркель сподівається повечеряти з учасниками Нормандської четвірки 19 жовтня.

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