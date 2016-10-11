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Необхідності в сьомій хвилі мобілізації поки немає - президент

Необхідності в сьомій хвилі мобілізації поки немає - президент
Президент України Петро Порошенко наразі не вважає за необхідне оголошувати сьому хвилю мобілізації. Про це він заявив під час засідання Ради регіонального розвитку в Києві перед Днем захисника України, передає replyua.net.

«Як головнокомандувач, наразі я не бачу необхідності для оголошення сьомої хвилі мобілізації. Ситуація на Донбасі залишається відносно стабільною, не зважаючи на події минулої доби. Чекаємо повного розведення військ та розмінування на сих трьох, визначених рамковою угодою, зонах», - зазначив голова держави.

Також він нагадав, що зараз в Україні проходить осінній призов на військову службу. Порошенко підкреслив, що призов – це не мобілізація. «Тих призовників, які підуть служити в українську армію, відправляти до зони проведення антитерористичної операції не будуть», - запевнив президент. «Тепер значна відповідальність падає на плечі губернаторів, яким потрібно, згідно з закону, забезпечити демобілізованих військових земельними ділянками та допомогти з пошуком роботи», - заявив Порошенко. Як відомо, в результаті масованих обстрілів в зона АТО за минулу добу було вбито двох військових ЗСУ, поранення отримало восьмеро, контузію – троє. Ворог застосовував заборонену Мінськими домовленостями артилерію, «Гради» та іншу важку зброю.

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