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Коли Україна покине СНД?

Коли Україна покине СНД?
Українська влада серйозно розглядає питання щодо виходу зі складу Співдружності незалежних держав, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали інформаційного ресурсу «Радіо Свобода».

Так, про це заявив сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, очільник зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін. За словами дипломата, рівень економічної співпраці між державами, зокрема - з колишнім головним торговим партнером - Росією, вже не повернеться на довоєнні показники. Так, до окупації Кримського півострова та початку збройного протистояння на Донбасі, товарооборот з Російською Федерацією становив тридцять сім відсотків. Наразі ж цей показник впав до п’яти відсотків і продовжує знижуватись.

Нагадаємо, офіційний Київ заявив про бажання покинути ряди членів Співтовариства незалежних держав ще у 2014 році. Проте тоді цю ідею не стали реалізовувати через неможливість різко розірвати економічні зв’язки. Тому Україна брала мінімальну участь в роботі СНД, зокрема, представник нашої держави був присутнім на саміті в Киргизії, що відбувся минулого місяця. Наразі, коли українські товаровиробники переважно переорієнтувались на ринки Європейського Союзу, противники виходу із СНД позбавлені останніх аргументів.

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