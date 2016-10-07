У МВФ розповіли чого чекають від України для продовження фінансування

Як інформує replyua.net з посиланням на видання Укрінформ, Міжнародний валютний фонд сформулював основну вимогу до України, виконання якої дозволить зберегти поточний рівень фінансової підтримки міжнародними донорами нашої держави.
Так, за словами очільника європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Пола Томсена, наразі основним викликом, що стоїть перед Україною, є корупція – саме таку думку міжнародний чиновник висловив сьогодні, сьомого жовтня 2016 року, на прес-конференції в американській столиці. Томсен наголосив, що подолання корупції є одночасно і найбільш складним завданням, і важливим стимулом для держави і без його успішного виконання неможливо просуватись вперед на шляху реформ. Чиновник висловив впевненість, що Київ розуміє всю серйозність ситуації – адже, тільки створивши ефективні антикорупційні механізми, Україна може розраховувати на міжнародну підтримку в таких як зараз «достатньо серйозних масштабах».
Крім того, Томсен нагадав, що скандал з е-декларуванням не минув непоміченим для його інституції і висловив стурбованість поточним темпом реформ і спробами змінити сутність нормативних актів, що передбачають оприлюднення чиновниками своїх доходів, адже реформування повинно набути незворотного характеру.
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