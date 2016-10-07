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Нардеп «Народного фронту» вчора попрощався з політичною кар’єрою – журналіст

Нардеп «Народного фронту» вчора попрощався з політичною кар’єрою – журналіст
Були часи, коли «Обозрєватель» люди купляли з однією єдиною метою – почитати журналіста, а нині нардепа Тетяну Чорновол. Були часи, коли статті Тані сприймалися, як істина в останній інстанції. Вчора всі ці заслуги були перекреслені одним єдиним брифінгом, під час якого нардеп Тетяна Чорновол – брехала. Навіть не так – маніпулювала термінами та давила на емоції, покладаючись на те, що більшість громадян не в курсі функцій, які виконують ті чи інші інституції в нашій країні. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише блогер і журналіст Дмитро Вовнянко, передає replyua.net.

«Таня смалила! Таня пекла «глаголом»! Таня розкривала скажені корупційні схеми! Таня ледь не перша дослідила буремну юність Ахмєтова. Таня не боялася шерстити оточення самого Януковича. Таню облили фарбою під час виборів у Львові. Таню побили під час Революції гідності, а вчора вона взяла і попрощалася зі всіма своїми заслугами перед українцями», – вважає Дмитро Вовнянко.

За його словами, Тетяна Чорновол вщент розбила, запропоновані Міністерством оборони нові сухпайки. Головний документ, яким вчора під час брифінгу оперувала нардеп Чорновол це – технічні умови, надані Інститутом громадського здоров'я ім. Морзєєва НА медичних наук України, де сказано, наприклад «вміст жиру у супі 20%».

Нардеп Чорновол свідомо чи з незнання не згадала, що ТУ і рецептура – принципово різні речі. ТУ – це обмеження, які виставляє державний інститут, який санітарні норми і стандарти харчування розробляє з часів совка. І висновок інституту – не воля його керівника Андрія Сердюка, це висновок колективу науковців-медиків, кожен з яких цим висновком поставив на кон свою професійну компетенцію. «Жили б ми справді у вільній країні – нардеп Чорновол вже вчора б здобула стільки судових позовів, скільки експертів інституту працювали над висновком, бо ділова репутація у вільних країнах – понад усе, а саме її вчора змішала з лайном нардеп Чорновол», – зазначив журналіст.

Представники Міністерства оборони провели свою прес-конференцію, де по нових сухпайках була надана повна інформація. Чому ж нардеп Чорновол так розспівалася з приводу сухпайків, які так потрбні фронту? Про це багато може розповісти підполковник Дмитро Марченко, який є основним розробником нових сухпайків, за яким, відтоді як він взявся розробляти ці сухпаї, нардепи хіба що з рогатинами не бігали, зазначив Вовнянко.

«Зрештою і сам я, можливо, замислився б над словами нардепа Чорновол, якби сам з групою блогерів не ходив у тил Міністерства оборони, якби я не бачив ці сухпайки і в упаковці і без, і якби я сам не бачив тих депутатських запитів, які отримує Міністерство оборони і єдина мета яких – затягти час і примусити Міноборони купляти у тих у кого хочеться нардепам. Саме тому я просто заліз в інет і без проблем знайшов відповіді на всі свої питання. Лише одне питання залишилося без відповіді. Таня що, всіх нас справді за ідіотів має? Вона справді гадає, що серед тих, хто її слухав не знайшлося фахівців, які зрозуміли – дурню несе?! Невже вона не могла передбачити саме таку реакцію? Чи Таня просто промовила те, що їй дали, не занурюючись в сенс?», – підсумував Дмитро Вовнянко.

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