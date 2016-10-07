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25 років хитрощів та підготовки до війни РФ - Петренко

25 років хитрощів та підготовки до війни РФ - Петренко
Росія зробила багато важливих для себе кроків, щоб забезпечити собі захист проти Міжнародного суду ООН. Але Україна не залишає своїх намірів судитися проти РФ щодо порушення 3-х міжнародних конвенцій. Про це сьогодні, 7-о жовтня, під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр юстиції Петренко Павло, інформує replyua.net.

«Російська Федерації плавно та обдумано готувалася до своєї агресії. Всі представники російської дипломатії ще з 90-х минулого століття під час підписання різних міждержавних та міжнародних договорів додавали таку невеличку графу, яка забезпечувала їх від відповідальності перед міжнародним судом у разі невиконання тих чи інших угод», - розповів він.

«Якщо простіше говорити, то росіяни, які не збиралися виконувати всі ті угоди, які вони підписували з іншими державами, у всіх договорах зазначали, що у разі невиконання ними даної угоди вони знімають з себе відповідальність перед міжнародним судом», - пояснив міністр. Такі висновки у Міністерстві юстиції з’явилися після ретельного дослідження ряду міжнародних та міждержавних угод, які Російська Федерація підписала за останні 25 років. «Це декілька тисяч угод. Проте нам вдалося знайти ту невелику кількість, яка все таки дає Україні можливість звернутися до міжнародного суду», - наголосив Петренко.

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