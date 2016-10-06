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Пашинський звільняється з наглядової ради "Укроборонпрому"

Пашинський звільняється з наглядової ради "Укроборонпрому"
Народний депутат від «Народного фронту» Пашинський Сергій написав заяву на звільнення з посади керівника наглядової ради «Укроборонпрому». Про це він повідомив під час засідання круглого столу в Інституті Горшеніна, розповідає LB.ua, передає replyua.net.

Пашинський написав заяву на ім’я президента України Петра Порошенка від 6-го жовтня. У ній він заявив, що в якості керівника комітету Верховної Ради України по питанням національної безпеки та оборони він вважає реформи військово-промислового сектору України та «Укроборонпром» одним зі своїх основних напрямків роботи. «Задля запобігання конфліктів поглядів та для отримання можливості ефективної роботи над реформами військово-промислового сектор України, прошу Вас звільнити мене з посади керівника наглядової ради «Укроборонпрому», - написав він.

Під час круглого столу Пашинський сказав, що за останні два роки оборонний сектор України пройшов через масу якісних змін. Проте ці зміни ще не дали очікуваного результату, тому є над чим працювати. «Ми виконали основні тактичні завдання, які стояли перед нами. Проте якщо говорити в перспективі стратегії, то ми розуміємо, що в такому вигляді як зараз «Укроборонпром» існувати не буде», - зазначив він.

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05 окт 2016
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