Президент не смог ответить на вопрос о визовом режиме с РФ

Петр Порошенко отметил, что этим вопросом должен заниматься парламент Украины, а также необходимо провести дискуссии с общественностью.
Как передает replyua.net cо ссылкой на Сегодня, на вопрос журналистов о визовом режиме с Россией, президент Украины ответил, что он ждет решения Верховной Рады об отмене безвиза, и такие вопросы входят в компетенцию украинского парламента. «Я в ожидании решения парламента, и это требует также дискуссий с общественностью», сказал Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов о перспективах отмены безвиза между Украиной и Россией. Напомним, что ранее депутаты от Блока Порошенко отказались голосовать за визовый режим. Идею о введении визового режима с Россией 3 октября подал Андрей Парубий, спикер Верховной Рады.
Это произошло сразу после того, как в России арестовали Романа Сущенко, украинского журналиста. Оккупанты обвинили Сущенко в шпионаже и работе на Главное управление разведки Украины. Большинство украинцев выступают за введение визового режима со страной-агрессором. Нардепы из БПП, в свою очередь, считают, что Украина не готова к визовому режиму.
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