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МЗС України чекає пояснень від консула РФ щодо Сущенка

МЗС України чекає пояснень від консула РФ щодо Сущенка
Міністерство закордонних справ викликає до себе консула Росії в Україні для отримання пояснень щодо перешкод з боку російських спецслужб українським дипломатам у зустрічі з затриманим в Москві кореспондентом Романом Сущенко. Про це сьогодні, 6-го жовтня, розповіла представникам УП спікер МЗС Мар’яна Беца, передає replyua.net.

«Наразі МЗС чекає на візит російського консула в Україні для отримання від нього пояснень щодо перешкоджанню консулу України в Росії у отримані доступу до незаконно затриманого Сущенка, тим самим порушуючи міжнародні правові норми. Вчора ми відправили до МЗС РФ ще одного листа з вимогою негайного надання нашому консулу доступу до Сущенка, якого утримують в СІЗО «Лефортово», - заявила вона.

«Наразі ми робимо все, що від нас залежить: звернулися до посольства, звернулися до консульства, направили запит до правозахисників у Російській Федерації. Чекаємо результатів», - зазначила Беца. Як зазначалося раніше, Роман Сущенко – кореспондент «Укрінформу», який працює вже кілька років у Парижі, прибув у приватних справах до Росії, де його затримали 30-го вересня представники ФСБ, та звинуватили у співпраці з ГУР Міноборони України. Пізніше суд арештував його на два місяці.

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