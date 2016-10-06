валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

«Президентский» рейтинг Вакарчука сильно озадачил депутатов

«Президентский» рейтинг Вакарчука сильно озадачил депутатов
«Украинская правда» сообщает о том, что в Украине был проведен опрос с целью выяснить, кого украинцы видят на посту президента страны, и Святослав Вакарчук получил 5,6 процентов голосов граждан, что вызвало серьезные споры в ВР. Как передает replyua.net, Игорь Грынив, депутат от Блока Порошенко, заявил о том, что Вакарчук является несистемным политиком и представляет огромную угрозу.

По мнению нардепов из БПП, Вакарчук – не постоянное «лицо» в политике, как и Савченко, и в любой момент его рейтинг может, как повыситься, так и обрушиться. Также издание отмечает, что составление рейтинга было «закрытым», и его составляли специально для Петра Порошенко. В итоге действующий президент набрал чуть меньше десяти процентов голосов, 9,3 процентов набрала Юлия Тимошенко, на третьем месте идет Юрий Бойко с 6 процентами, а следом за ним и лидер «Океана Эльзы» с 5,6 процентами.

Сам Вакарчук прокомментировал рейтинг, отметив, что сильно сомневается в том, что украинцы хотят видеть его на посту главы страны, и подобные опросы вообще ничего не значат. «Людей спрашивали специально, и они не горели желанием выходить на улицу и кричать о том, кого хотят видеть президентом», отметил музыкант.

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
25432

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
11363

Жорстка заява Керрі в Брюсселі змінила тональність відносин Москви і Вашингтона – Портніков

Як передає replyua.net, Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі в Брюсселі заявив про готовність Заходу і США зокрема підтримувати Україну в її конфлікті з Росією і про те, що діалог з Москвою має

05 окт 2016
10349

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Розенко: деньги на индексацию пенсий еще не нашли

Над станцією "Героїв Дніпра" ТРЦ не будують - Кличко

В місті «сірої зони» Щасті досі більшість в міськраді мають регіонали і комуністи. Кому це вигідно?

Пионтковский: Путин продемонстрировал знак отчаяния

МЗС України чекає пояснень від консула РФ щодо Сущенка

ВРУ не обмежила доступ до України проросійських артистів

«Президентский» рейтинг Вакарчука сильно озадачил депутатов

Що заважає Україні вступити до НАТО - капітан ВМС США

Павло Каазарін: Путін готується до війни, обираючи між стратегією Піночета чи Чавеса

Что обсуждали Керри и Лавров по телефону?

БПП пояснив, чим візовий режим з РФ нашкодить Україні

Дипломат: визовый режим с Россией – самая плохая идея

В Германии рассматривают вопрос об ужесточении санкций против России

Кому дісталася частина Єремеєва в компанії WOG?

Німеччина готується ввести нові безпрецедентні антиросійські санкції

Український консул досі не потрапив до Сущенка

Хан: Украина получит безвиз благодаря выполненным обязательствам

Эрдоган отвернулся от Запада и перешел на сторону России

Тимошенко зараз кричить про злочин, а у 2008 вона за кредити підписала Меморандум про продаж землі – блогер

В Украине запускают производство европейских автобусов

 Новости за день