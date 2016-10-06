БПП пояснив, чим візовий режим з РФ нашкодить Україні

Парламентська фракція «Блок Петра Порошенка» не збирається підтримувати постанову про запровадження візового режиму з Росією. Про це розповів народний депутат від «БПП» Гончаренко Олексій під час спілкування з кореспондентами в стінах Ради, повідомляє прес-центр партії, передає replyua.net.
«Під час засідання нашої фракції було прийняте спільне рішення не голосувати за постанову щодо запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Насправді для цього є декілька вагомих причин», - заявив він. «Перша причина: ми фракція, яка підтримує уряд, тому не порадившись з ним ми не будемо приймати подібних рішень. Про це говорить голова Міністерства закордонних справ. Він пояснює, що Україні, перш ніж приймати подібне рішення, потрібно зважити всі плюси та мінуси. Друга причина: наразі на території РФ знаходиться дуже багато українців, які поїхали туди на заробітки», - пояснив народний депутат.
Він вважає, що якщо Київ запровадить видачу віз для візиту в Росію, то Москва зробить аналогічний крок в бік України. «Потрібно розуміти, що велика кількість громадян України не зможуть їхати до Росії з метою заробітку. Тому давайте облишимо всі емоції та будемо зважено аналізувати це надзвичайно серйозне питання», - зазначив Гончаренко.
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