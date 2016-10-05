Неожиданно: Тимошенко стала самым эффективным премьером Украины

Издание Главком провело крупный опрос среди пользователей, и в нем приняли участие около 12 тысяч человек. Как информирует replyua.net, украинцам предложили ответить на вопрос о том, работу какого украинского премьер-министра они считают наиболее эффективной.
Как ни странно, самым полезным главой правительства стала Юлия Тимошенко. 36 процентов респондентов выбрали лидера Батькивщины. Напомним, что на должности премьер-министра Тимошенко находилась два раза – первый раз в 2005 году сразу после Оранжевой революции, а второй раз – после парламентских выборов, которые состоялись в 2007году. За Арсения Яценюка проголосовали больше 21 процента пользователей, и он оказался на втором месте рейтинга. Практически столько же голосов набрал Николай Азаров, глава правительства при беглом Януковиче.
А вот работу Владимира Гройсмана, который в должности премьера всего несколько месяцев, украинцы пока не могут оценить, и за него проголосовали только 15 процентов пользователей. Еще один неожиданный ответ – около 9 процентов украинцев считают, что лучшим премьером был Янукович, который возглавлял правительство два раза – в 2002-2004 годах и в 2006-2007 годах.
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