Комітет ВРУ: Законопроект Донець стосовно е-декларування - корупціогенний

Комітет парламенту з питань протидії та запобігання корупції не підтримав законопроект народного депутата від фракції «Народний фронт» Донець Тетяни №5079, який стосується змін у проекті закону «про запобігання корупції». Про це розповідає представник агентства УП, передає replyua.net.
«Даний проект закону потрібно визнати корупційним та наполягати Верховній Раді не підтримувати його», - зауважив керівник комітету Соболєв Єгор. За таке рішення проголосувала основна частина комітету. Водночас з цим автор законопроекту Тетяна Донець наголосила, що не збирається і не буде відкликати його відкликати. «У мене на це немає жодних підстав. Вважайте це моєю офіційною позицією», - заявила вона.
Як зазначалося раніше, Донець у своєму проекті закону пропонувала «захистити інформацію чиновників», приховавши значну частину даних їх електронних декларацій від публічного доступу. Вона запропонувала приховати всі дані доходів та витрат чиновників, серед яких офіційні та неофіційні доходи, витрати на подарунки чи перерахування благодійної допомоги фізичним особам, тощо. За її словами, можна залишити лише дані про час оприлюднення е-декларації, «інакше хтось зможе скористуватися тими даними».
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