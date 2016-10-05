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СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Український парламент вимагає світову спільноту засудити Росію через переслідування українців

Український парламент вимагає світову спільноту засудити Росію через переслідування українців
Парламент ухвалив заяву щодо протизаконного затримання та арешту російськими спецслужбами українських кореспондентів Семени Миколи та Романа Сущенка. Як повідомляє replyua.net, «за» проголосувало 210 депутатів Верховної Ради.

Дана заява-звернення буде надіслана до Європейського парламенту, парламентам країн, які входять до Євросоюзу, парламентам Канади, США та Японії, діючому керівнику ОБСЄ та голові Міністерства закордонних справ Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайєру, члену Організації з питань безпеки та співпраці в Європі Дуні Міятович. «Ми вимагаємо, щоб світ належним чином відреагував на цей факт порушення прав людини та незаконне ув’язнення», - заявила Марія Іонова.

«Ми вимагаємо від Росії звільнити громадян України. РФ має зняти всі абсурдні звинувачення з журналіста Романа Сущенка, закрити брехливу справу проти Миколи Семени, аби той зміг покинути територію окупованого Криму», - наголосила вона. «Ми просимо у Вас об’єднати зусилля для захисту прав та свобод громадян України, які незаконно утримують владою Росії. Українські дипломати мають отримати негайний та безперешкодний доступ до затриманого та незаконно засудженого Романа Сущенка», - йдеться у додатку до постанови.

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04 окт 2016
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Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


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