Сазонов: судя по эфиру, канал "112 Украина" купила Тимошенко

Кирилл Сазонов на своей странице в facebook сообщает о том, что, судя по всему, телеканал «112 Украина» был куплен Юлией Тимошенко – когда его не включи, там все время выступает она. «Без ограничения по времени - просто соло. Ну и небольшой пакет у Ляшко», - сообщает блогер.
Как передает replyua.net, украинский блогер может быть очень недалек от правды – еще год назад украинский СМИ стали сообщать о том, что телеканал «112» связан с Юлией Владимировной. Так, 30 мая 2015 года на ресурсе «Антикор» была размещена статья под названием «112 Украина»: новые версии о том, кому принадлежит канал и почему сорвалось заседание Нацсовета». В ней говорится о том, что канал был приобретен бывшим соратником по партии Виктора Медвечука в интересах Юлии Тимошенко. Есть в этой статье и другая версия – Медвечука в этой схеме нет, а канал связан с Александром Онищенко, который, свою очередь, связан с Юлией Тимошенко.
30 сентября 2016 года «Бизнес Вести Украина» писали, что Тимошенко является главным инвестором телеканала «112 Украина» - она тратит на него почти 1 миллион гривен в месяц. Собственниками канала сейчас являются Юрий Будяк и Александр Наранович, которые действуют в интересах Тимошенко.
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