ГПУ спробувала отримати контроль над НАБУ - нардеп

Проект закону №5177стосовно надання реалізації функцій прокуратури забезпечить повернення Генпрокуратурі України загальний нагляд та дасть їй змогу займатися контролем діяльності Національного антикорупційного бюро. Про це сьогодні, 3-го жовтня, під час прес-конференції зауважила народний депутат від фракції «Самопоміч» Сотник Олена, інформує replyua.net.
«Даним проектом закону Генеральна прокуратура просто хоче повернути собі загальний нагляд, вони хочуть повернути собі можливість звертатися до судів. Також хочуть отримати гарантії на «кришування», - заявила вона. «Але це не головні моменти загальної проблеми. Даним проектом закону Генпрокуратура хотіла повернути собі ручний режим керування над основним державним антикорупційним органом – Національним антикорупційним бюро. Згідно з законопроектом, Луценко міг би сам вирішувати кому займатися тією чи іншою корупційною справою: Генпрокуратурі чи НАБУ», - зауважила депутат.
Вона переконана, що це була чергова спроба вищої державної влади узурпувати всю владу в Україні. За її інформаційними джерелами, Сотник заявила, що цей проект закону було підготовлено у Генеральній прокуратурі.
Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter