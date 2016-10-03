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Павло Правий: Наступу Путіна треба боятися не на Донбасі, а на «Майдані-3» Юлії Тимошенко

Павло Правий: Наступу Путіна треба боятися не на Донбасі, а на «Майдані-3» Юлії Тимошенко
Відомий український блогер і письменник вважає, що карти вже відкрито. Путінський режим переходить у відкритий і останній наступ на Україну. Про те, що Кремль пішов ва-банк свідчить відкрите використання усієї його агентури, як відкритої, так і донедавна таємної. Ніколи за доброї волі цього не роблять, якщо становище не є вкрай відчайдушним. Діватися Путіну нема куди. Тому Тимошенко виходить з тіні, цитує Павла Правого replyua.net.

«Партія «Батьківщина» готує Майдан-3. За чутками, вже навіть закуплено десятки наметів. Ролі розподілено. Юлія Володимирівна оголосила похід під прапорами боротьби з «тарифним геноцидом». Заразом серед вимог вперше відверто проглядають і ті, що їх озвучував Кремль на перемовинах щодо мирного врегулювання на Донбасі – «федералізація України». Більше того – цей план люди Тимошенко вже намагаються «продавлювати» на місцях», – вважає блогер.

Так, радник голови Херсонської ОДА з питань децентралізації, член відповідної експертної ради Наталія Возаловська повідомила: «Частина депутатів, які належать до партії «Батьківщина» просувають по всій Україні рішення «про перехід на договірний розподіл повноважень» між Києвом і областю, а це, як кажуть фахівці, навіть більше ніж те, що вимагає від України Путін. Це – федералізація країни!

«Тимошенко не одноразово наголошувала, що «Батьківщина» виступає проти федералізації України. На словах. У риториці великої української патріотки та захисниці українського народу «федералізації» немає. Є «розподіл повноважень». Зате у депутата від партії «Батьківщина», Героя України Савченко Надії промови більш відверті. «Особливий статус – він не може бути ніякий для Донецька, для Донбасу, для Луганська. Він повинен бути прописаний грамотно для всієї України», – зазначив Павло Правий.

В той же час, нагадує блогер, рік тому «Батьківщина» та деякі інші партії кістками лягали – верещали, що особливий статус Донбасу – це зрада, це шлях до розвалу України на шматки. «Якщо хтось з прибічників Юлії Володимирівни призабув – нагадаю: «… це не дорога до миру і не дорога до децентралізації, це, на жаль, діаметрально протилежний процес..., який змушує нас втрачати територію».

І ось минув рік. Що змінилося? Особливий статус для усіх територій України, а не лише для окупованих Росією – це вже не процес, який змушує втрачати території? Українські націоналісти мають пам’ятати, чого вимагає Тимошенко, виходячи разом з «Батьківщиною» на Майдан-3, наголосив блогер.

Хто не знає, що вже давно прийнято і діє закон про децентралізацію, якої так прагне Савченко та її патронеса? Комусь не відомо, що іще з весни не сотні мільйонів – десятки мільярдів гривень коштів передано з центрального бюджету до бюджетів місцевих. Навіть на районну рівні це додатково по 200-300 мільйонів. Савченко не знає. Вірніше, робить вигляд, що не знає.

«Відтак для «Батьківщини» децентралізація – це не передача частини коштів і повноважень для їх розподілу та використання на місця. Тоді що? «Мовну свободу», як у п.3 Закону про особливий статус для ОРДЛО? П. 7 про забезпечення співпраці з Росією? П. 8 про право місцевої влади створювати озброєні загони «міліції»? Що хочуть Тимошенко і Савченко перенести на решту України?», – задається питанням Павло Правий.

На його думку, Савченко бреше. Відверто і цинічно. Дивлячись перед собою скляним поглядом перманентно п’яного люмпена верзе таке, за десяту частину якого рік тому її прихильники гранатами під Верховною Радою кидалися. Агов, панове великі патріоти, чом ви не жбурляєте Ф-1 у людей, які вимагають подібного від «злочинного уряду»? Тимошенко готує Майдан-3. І також бреше. Не раз її на тій брехні ловили, але з неї усе що з гуски вода. І великі блогери та журналісти, телеканали та газети чомусь скандал навколо тих побрехеньок не роздмухують. У студії Шустрого тим побрехенькам хоча б десяту частину того часу приділили.

«Вже покотилася Україною хвиля: електрика для населення є найдорожчою у Європі! Звідки вона розганяється? З яких штабів? Чому блогери і журналісти не розвінчають ту брехню? Нема нічого складного: зайти у Гугл і пересвідчитися, що пересічний громадянин Молдови на свою зарплатню може купити електрики учетверо менше за пересічного українця, пересічний латиш – удвічі менше, так само як і румун. Правда, їм держава не компенсує 85% вартості комунальних послуг. У Німеччині зарплата набагато вища, ніж в Україні, але і вартість електрики – всемеро, через що німець може придбати поживи для «лампочки Ілліча» приблизно стільки ж, як і українець. Цього чомусь ані Тимошенко, ані Савченко не розказують. Як і про те – підвищуються ціни чи ні, але ви платитимете не більше 15% від свого доходу. Вони всіх на Майдан-3 покличуть. Рятуватися від «тарифного геноциду», а заразом вимагати «особливого статусу», а також ще кількох цукерочок, якими Путін нас вже два роки намагається нагодувати у Мінську», – підсумував Павло Правий.

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