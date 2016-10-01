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В Украине появилась новая политическая сила

В Украине появилась новая политическая сила
Сегодня в Киеве прошел съезд новой политсилы в Украине «Разумная сила». Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Разумной силы», в съезде приняли участие делегаты из 27 украинских регионов, также в Киев приехали представители политсилы из оккупированных Севастополя и Крыма. Александр Соловьев, лидер новой украинской политической силы, рассказал, что приоритетом «Разумной силы» является полное разрешение конфликта на востоке страны, а также мир во всей Украине.

По словам Соловьева, его сила отказывается от милитаристской риторики и считает, что вернуть мир в Украине можно только с помощью дипломатических и правовых путей. Соловье заявил, что его партия призывает общественность и власть найти новые формулы для юридического и политического урегулирования конфликта на Донбассе, а также в Крыму, где проживают украинцы, - точно такие, как и на материковой Украине.

Также главными направлениями новой политсилы станут формирование духовности и уважения к моральным ценностям, развитие экономики в стране, обеспечение безопасности граждан, грамотная социальная политика, а также внешняя политика нейтралитета.

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