"Закон Савченко" в действии: убийцы и насильники уже на свободе

Как сообщает replyua.net, на сайте Верховной Рады Украины появилась петиция за отмену «закона Савченко», обнародованная 26 сентября текущего года. Инициатором петиции выступил Роман Павловский.
В тексте петиции указывается: «Амнистия по «Закону Савченко»: Убийцы, насильники и воры – вы свободны! Люди, что же это творится? Верховна Рада Украины просто издевается над людьми, как можно бандитов и убийц освобождать направо и налево? Вы хотели избавить нормальных, невинных людей от мук в СИЗО, а в итоге выходит, что воры, бандиты, убийцы и насильники уже на свободе. Давайте проголосуем за отмену «Закона Савченко», иначе каждый из нас может вечером не дойти домой». За четыре дня существования петиции свои голоса отдали только 4 человека, до конца сбора подписей осталось 85 дней.
Факты ICTV сообщает, что всего с момента выхода этого закона освобожденными по нему преступниками было совершено двадцать два убийства, десять изнасилований и четыреста краж. Одно из последних преступлений было совершено 26 сентября в городе Сумы. На улице Парижской коммуны мужчина напал на девушку и стал тащить ее в сторону лесопосадки. Она громко кричала и сопротивлялась, напавший на ее сорвал сережки и другие украшения, пытался забрать содержимое сумочки. Спасли девушку случайные прохожие, которые вызвали полицию. Патруль прибыл через 5 минут и задержал преступника прямо на месте происшествия. Уже в участке выяснилось, что это мужчина был освобожден недавно из мест лишения свободы в связи с вступлением в силу «закона Савченко».
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