Нусс: один из приоритетов России – свержение Петра Порошенко

Главным приоритетом Кремля является или импичмент, или свержение украинского президента. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс. По словам эксперта, он уже много раз писал о том, что Путин продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине, попытается свергнуть Петра Порошенко и его вертикаль во всех регионах.
По мнению Нусса, даже Джо Байден, вице-президент США, подтверждает эти опасения, и отмечает, что американские спецслужбы и элита проинформированы обо всех планах России. Украинские службы тоже владеют некоторой информацией о многих проектах Кремля, и это очень важный момент в том, чтобы противодействовать политической агрессии России. Эксперт также отмечает, что об этой угрозе он напоминает не только потому, что один из лидеров США заявляет об этом уже публично, но еще и потому, что многие начали забывать о том, что не только сам Кремль реализует проект – у него много представителей в парламенте Украины, а также исполнители представлены и в большом капитале.
Напомнить об этой опасности нужно еще и потому, что украинцы о ней забывают, а ведь именно сейчас в Украине необходима консолидация, а также единство, и только так можно будет противостоять агрессору. О коварных планах Кремля и его союзников в Украине нужно напоминать не только потому, что реальной альтернативы нынешнему президенту Украины не существует, добавляет Нусс. Дело в том, что лояльное отношение украинцев к популистам и коллаборантам грозит Украине не только сменой главы государства, спикера Верховной Рады и премьер-министра.
Это угрожает потерей государственности, однако, пишет эксперт, он верит в то, что у всей этой своры уже не будет шансов на успех, поскольку украинцы являются очень мудрой нацией. Однако, чтобы не допустить реализации этого масштабного кремлевского проекта, потребуются не только единство и консолидация, но и мощная поддержка украинских союзников, а она, несомненно, у Украины уже есть. К примеру, Администрация Соединенных Штатов заявила, что не прекратит поддерживать Украину, а также все украинское правительство и лично Петра Порошенко. И такие заявления звучали на высшем уровне, отмечает Нусс.
Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter