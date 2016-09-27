Не допомогло: Парасюк розповів, як три місяці каявся в монастирі

Народний депутат з числа позафракційних Володимир Парасюк в інтерв’ю виданню Цензор.нет розповів про свої духовні практики, в тому числі – про тримісячне перебування в монастирі – про це повідомляє replyua.net.
Так, за словами Парасюка, свого часу він провів три тижні в монастирі, виправляючи помилки минулого. Депутат стверджує, що «робив у житті помилки, але намагався їх виправити». Саме тому він подався до монастиря і жив там деякий час, читаючи та отримуючи відповіді на серйозні питання, які його давно мучили. На думку політика, віра – не що інше, як культура. В церкві цього не зрозуміти, адже існує багато культурних нашарувань та традицій. Тим не менш, Бог один, і це не залежить від направленості релігії.
Відповідаючи на питання, чому покинув монастир, Парасюк заявив, що заспокоївся та знайшов відповіді на всі питання. За словами народного депутата, перебування в монастирі було одним із найкращих періодів його життя. Другим таким періодом був Майдан, а потім – АТО. Нагадаємо, Володимир Парасюк є одним із найбільш скандальних політиків в Україні. Він широко відомий своїми несподіваними вчинками, на зразок побиття ногою генерала Писного, інциденту поблизу студії каналу «112 Україна» з Вілкулом тощо.
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