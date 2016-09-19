валюта
СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Тимошенко раскритиковала проект бюджета на 2017 год

Тимошенко раскритиковала проект бюджета на 2017 год
Юлия Тимошенко жестко прошлась по проекту бюджета на будущий год, отметив, что при такой политике будет происходить дальнейшее падение уровня жизни в Украине. Как сообщает replyua.net cо ссылкой на УНИАН, лидер Батькивщины подчеркнула, что в случае принятия этого проекта бюджета, в Украине снова произойдет падение экономики.

По словам политика, в проект бюджета не заложена индексация доходов граждан, и это значит, что уровень жизни украинцев продолжит снижаться. В проекте предусмотрены только выборочные доплаты, отметила Тимошенко, и то – только определенным бюджетным сферам, но нет ничего, касающегося законной индексации и законного увеличения зарплаты. Напомним, что ранее Владимир Гройсман анонсировал принятие проекта бюджета на будущий год. По словам премьер-министра, главным приоритетом в формировании бюджета наследующий год станут кредит от МВФ, оборона, ремонт дорог, программа субсидирования.

Гройсман подчеркнул, что отдельные украинские политики (в том числе и Тимошенко, ред.), продолжают запугивать граждан Украины рассказами о неминуемом падении уровня жизни и крахе украинской экономики, а также уверяют, что знают способы, как помочь простому народу.

Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
18 сен 2016
16676

Крымский Бандеровец о том, как прошли выборы в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

Украинский блогер сегодня сообщает о том, что крымчане решили бойкотировать выборы в Государственную Думу Российской Федерации – на многие избирательные участки за весь день так никто и не пришел –


Свежие новости

Квасьневский: Россия продолжает вынашивать планы о восстановлении «супердержавы»

Портніков розповів, хто такі ці 42%, які прийшли на вибори в Криму

Эксперты назвали самые счастливые и самые неудачные профессии

Верняев рассказал об обмане киевских властей

Тимошенко раскритиковала проект бюджета на 2017 год

Смерть России - вчера произошел бунт возле посольства РФ в Киеве - фото

В США еще один мощный взрыв – подробности

Лорак и Брежнева с шиком отдохнули на свадьбе российского олигарха

Тарас Березовець: Путін зробив дуже велику помилку

Эксперт: у Украины только два варианта для будущего

Стало известно, на каких условиях Украина получит очередной транш от МВФ

Роздвоєння української влади

Сети ресторанов McDonald’s выдвинули серьезное обвинение

Казарин: Донбасс идет по хорватскому или боснийскому сценарию

Мастер Шеф 6 новый сезон

Во Львовской области мужчина скончался от укусов шершней

Так кто же победил на выборах в РФ? И были ли выборы?

Ольга Фреймут впервые показала своего избранника

Портников: когда питерцы и москвичи не ходят на выборы, они перестают быть Глуповыми

Гройсман: подробно о начислении субсидий

 Новости за день