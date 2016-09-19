Тимошенко раскритиковала проект бюджета на 2017 год

Юлия Тимошенко жестко прошлась по проекту бюджета на будущий год, отметив, что при такой политике будет происходить дальнейшее падение уровня жизни в Украине. Как сообщает replyua.net cо ссылкой на УНИАН, лидер Батькивщины подчеркнула, что в случае принятия этого проекта бюджета, в Украине снова произойдет падение экономики.
По словам политика, в проект бюджета не заложена индексация доходов граждан, и это значит, что уровень жизни украинцев продолжит снижаться. В проекте предусмотрены только выборочные доплаты, отметила Тимошенко, и то – только определенным бюджетным сферам, но нет ничего, касающегося законной индексации и законного увеличения зарплаты. Напомним, что ранее Владимир Гройсман анонсировал принятие проекта бюджета на будущий год. По словам премьер-министра, главным приоритетом в формировании бюджета наследующий год станут кредит от МВФ, оборона, ремонт дорог, программа субсидирования.
Гройсман подчеркнул, что отдельные украинские политики (в том числе и Тимошенко, ред.), продолжают запугивать граждан Украины рассказами о неминуемом падении уровня жизни и крахе украинской экономики, а также уверяют, что знают способы, как помочь простому народу.
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