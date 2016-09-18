Загинув відомий український політик

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Заступник очільника Адміністрації Президента України Андрій Таранов загинув у результаті нещасного випадку, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання Facenews.Як повідомив журналістам речник правоохоронних органів Ярослав Тракало, інцидент стався на водному плесі Дніпра, поблизу відомого в Києві Гаванського мосту. Так, політик зіткнувся водним скутером, яким він керував, з іншим плавальним засобом - баржею. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці зіткнення. Національна поліція стверджує, що кінцеві висновки можна буде зробити не раніше, ніж буде проведено всі необхідні слідчі дії. Поки-що відомості щодо інциденту внесено до ЄРДР за статтею двісті дев’яносто першою КК, яка передбачає покарання за порушення чинних на транспорті правил. Максимальний розмір санкції цієї статті - п'ятирічне ув'язнення.Нагадаємо, п'ятдесятирічний Таранов, уродженець міста Чита, більше двадцяти років служив у війську, в тому числі – у складі миротворчих контингентів ООН в Югославії. Після звільнення з лав Збройних сил України, Таранов у різний час працював у банку «Ренесанс-капітал», в Аеропорту «Бориспіль» та Службі безпеки України. З кінця грудня 2014 року працював в Адміністрації Президента.