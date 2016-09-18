Українська сторона обурена поведінкою РФ

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Українська сторона обурена поведінкою делегації Російської Федерації на засіданні Ради глав держав Співдружності незалежних держав, яке відбувалось цими днями в Киргизькій республіці, - про це replyua.net стало відомо з публікацій на порталі інформаційної агенції Zik.Так, українську делегацію у складі посла нашої держави в Киргизстані Миколи Дорошенка позбавили можливості брати участь у засіданнях у вузькому складі, а також блокували його роботу під час засідання у широкому складі, зокрема, представнику України перешкоджали у підписанні підсумкових рішень засідання СНД. Вітчизняне зовнішньополітичне відомство вважає таку поведінку неприйнятною, а тому заявляє рішучу ноту протесту щодо такої ситуації. Крім того, українська сторона вимагає, аби Виконавчий комітет СНД надав роз’яснення щодо інциденту і унеможливив їх повторення у майбутньому.Нагадаємо, українська сторона також зробила ряд зауважень до порядку денного засідання, зокрема, щодо неможливості головування в організації Російської Федерації як держави-агресора, яка здійснює неправомірні посягання на територіальну цілісність України, а також щодо невизнання результатів російського перепису населення, у разі, якщо його проведуть на території окупованого Криму.