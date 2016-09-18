валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Українська сторона обурена поведінкою РФ

Українська сторона обурена поведінкою РФ
Українська сторона обурена поведінкою делегації Російської Федерації на засіданні Ради глав держав Співдружності незалежних держав, яке відбувалось цими днями в Киргизькій республіці, - про це replyua.net стало відомо з публікацій на порталі інформаційної агенції Zik.

Так, українську делегацію у складі посла нашої держави в Киргизстані Миколи Дорошенка позбавили можливості брати участь у засіданнях у вузькому складі, а також блокували його роботу під час засідання у широкому складі, зокрема, представнику України перешкоджали у підписанні підсумкових рішень засідання СНД. Вітчизняне зовнішньополітичне відомство вважає таку поведінку неприйнятною, а тому заявляє рішучу ноту протесту щодо такої ситуації. Крім того, українська сторона вимагає, аби Виконавчий комітет СНД надав роз’яснення щодо інциденту і унеможливив їх повторення у майбутньому.

Нагадаємо, українська сторона також зробила ряд зауважень до порядку денного засідання, зокрема, щодо неможливості головування в організації Російської Федерації як держави-агресора, яка здійснює неправомірні посягання на територіальну цілісність України, а також щодо невизнання результатів російського перепису населення, у разі, якщо його проведуть на території окупованого Криму.

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
14048

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Українська сторона обурена поведінкою РФ

Окупантам примарились 4,5 мільйонів курортників

США заявили, що розбомбили Асада «випадково»

Аксенов попросил ввести в Крыму госрегулирование цен

Словацкий премьер: Украина в большей степени, чем РФ не выполняет Минские соглашения

Портніков розповів чого Росії варто повчитись в України

"Телефонный террорист" поднял на уши все спецслужбы Парижа

Український дипломат розповіла як Росія тікає від України в міжнародних судах

Севастополец: портреты Путина отгоняют злых духов (ВИДЕО)

В Феодосии выселят на улицу 300 семей

В школе впервые будут изучать историю Кубанских казаков, – представитель МОН

Боевики Колумбии: от терроризма к политике

Слава Рабинович: Путін знову ввів санкції проти російського народу

Реалізація реформ – єдиний метод боротьби з Путіним, – політолог

Геращенко заявила об освобождении Владимира Жемчугова и Юрия Супруна

По всей Европе прокатились демонстрации против нового экономического соглашения ЕС и США

На злодієві і шапка горить: як Роскомнагляд «спалився» в соціальних мережах

Израиль заявил о ракетном обстреле Голанских высот

У Росії отруїлась сотня курсантів

Кримські татари брали участь у всіх гарячих битвах війни, – учасник АТО

 Новости за день