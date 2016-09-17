Україна вводить черговий пакет санкцій проти Росії

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Вітчизняна Рада національної безпеки та оборони прийняла гучне рішення про застосування нового пакету санкцій до осіб, які є причетними до незаконного утримання та засудження українців, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали російського опозиційного порталу Каспаров.Ру.Відповідна заява з’явилась сьогодні, шістнадцятого вересня 2016 року, на офіційному сайті державного органу. РНБО заявила, що окремо було прийнято рішення про встановлення санкційного режиму щодо осіб, які прямо чи опосередковано здійснили незаконне утримання, фальсифікацію доказів та неправомірне засудження українських громадян Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших осіб, які були притягнені до кримінальної відповідальності з порушенням норм і принципів міжнародного права.Нагадаємо, Олег Сенцов та Олександр Кольченко були затримані в окупованому Криму за те, що висловлювали свою незгоду з анексією. Їм було інкриміновано готування до нападу на офіс «Єдиної Росії» в Сімферополі. Минулого року чоловіків було засуджено до десяти та двадцяти років позбавлення волі відповідно. Українська сторона активно працює над звільненням в’язнів – засудженого разом з ними Геннадія Афанасьєва вже повернено на територію України.