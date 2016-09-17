валюта
СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

Україна вводить черговий пакет санкцій проти Росії

Україна вводить черговий пакет санкцій проти Росії
Вітчизняна Рада національної безпеки та оборони прийняла гучне рішення про застосування нового пакету санкцій до осіб, які є причетними до незаконного утримання та засудження українців, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали російського опозиційного порталу Каспаров.Ру.

Відповідна заява з’явилась сьогодні, шістнадцятого вересня 2016 року, на офіційному сайті державного органу. РНБО заявила, що окремо було прийнято рішення про встановлення санкційного режиму щодо осіб, які прямо чи опосередковано здійснили незаконне утримання, фальсифікацію доказів та неправомірне засудження українських громадян Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших осіб, які були притягнені до кримінальної відповідальності з порушенням норм і принципів міжнародного права.

Нагадаємо, Олег Сенцов та Олександр Кольченко були затримані в окупованому Криму за те, що висловлювали свою незгоду з анексією. Їм було інкриміновано готування до нападу на офіс «Єдиної Росії» в Сімферополі. Минулого року чоловіків було засуджено до десяти та двадцяти років позбавлення волі відповідно. Українська сторона активно працює над звільненням в’язнів – засудженого разом з ними Геннадія Афанасьєва вже повернено на територію України.

Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день

Свежие новости

Україна вводить черговий пакет санкцій проти Росії

ИГИЛ готовило теракты в Рио

В день виборів окупований Севастополь заполонять російські силовики

Керченский мост снова подорожал, а денег у РФ уже нет

В ХХI столітті на Донбасі почало процвітати рабство

Крыму грозит масштабная экологическая катастрофа

Вашингтон зробив Москві чергове попередження

За зустріч з Трампом президент Мексики поплатиться посадою?

В Росії почався «сталінопад»

Нова атака терориста смертника в Пакистані. Є жертви

Від «президента» Придністров’я дочекались пояснень про приєднання до Росії

Путіну пощастило: країни СНД не вважають Крим російським, але мовчать

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Тайфун привел к гибели людей в Китае и Тайване

Болгария попросила у ЕС 160 миллионов евро финансовой помощи

Порошенко про російську агресію: Ми вже підставляли другу щоку. Більше цього не буде

Айдер Муждабаев: Выборы в РФ – это не цирк, как принято говорить, а театр

Сазонов розповів коли в Україні перестануть платити пенсії і стипендії

В чем секрет успеха Паралимпийской сборной Украины?

Експерт-оратор: По Савченко є багато ознак того, що з нею працювали у в'язниці

 Новости за день