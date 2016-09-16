Сазонов розповів коли в Україні перестануть платити пенсії і стипендії

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Популярний український блогер Кирило Сазонов проаналізував до яких наслідків призводить соціалістичний популізм українських політиків і як можна побороти це явище, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали власної сторінки експерта в соціальній мережі Фейсбук.За словами Сазонова, вже зараз країни Центральної Європи дуже сильно зацікавлені в українських працівниках – Угорщина має щонайменша п’ятдесят тисяч вакансій і збирається спрощувати процедуру видачі робочих віз, в Чехії вже працюють понад двісті тисяч українців, а в Польщі – понад два мільйони. Вакантні місця на ринку праці сусідніх країн спричинять значну трудову міграцію. Внаслідок цього, соціальна структура населення зміниться ще більше – імовірно, сім-вісім мільйонів працездатного населення будуть змушені годувати всіх пенсіонерів, студентів та інших пільговиків. Зрозуміло, що надовго коштів у державному бюджеті в такому разі не вистачить, що призведе до неминучого соціального колапсу.Тому варто вже зараз задуматись –і вибрати один із двох шляхів. Можна продовжувати популістичні мантри про низькі тарифи, пільговий проїзд та підвищення соціальних стандартів і через кілька років отримати справжню «державу 404», як нас люблять називати в Росії. Або можна вже зараз спробувати провести доволі болісні реформи, які дозволять знизити податкове навантаження на бізнес і зменшити кількість соціальних витрат з бюджету. Можливо, тоді в українців буде шанс колись жити в справді багатій державі - підсумував блогер.