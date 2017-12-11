Ухудшение погодных условий и гололед, - прогноз синоптиков

11 декабря, в понедельник, в большинстве украинских регионов ожидается ухудшение погодных условий, - синоптики прогнозируют гололедицу, мокрый снег и сильные порывы ветра.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, в утренние часы ухудшится ситуация на дорогах из-за гололедицы, причем в большинстве областей. «11 декабря в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с; на Закарпатье, ночью и в Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром на дорогах большинства областей гололед», - сказано в заявлении ГСЧС. Напомним, что ранее синоптики дали подробный прогноз погоды на декабрь. По их словам, декабрь в Украине ожидается довольно морозным, и в этом месяце количество холодных дней должно превысить количество таких же дней с минусовой температурой в январе и феврале.
Однако, несмотря на такой прогноз, погода в Украине остается довольно теплой для декабря. Сильные, но непродолжительные морозы синоптики обещают после 10 января. В ближайшие дни в Украине сохранится ненастная погода с мокрым снегом и гололедицей.