Синоптики предупредили о «мокром и ненастном» понедельнике

4 декабря, в понедельник, погодные условия в Украине останутся без изменений – в большинстве регионов пройдет мокрый снег, который усложнит ситуацию на дрогах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадки в виде мокрого снега синоптики прогнозируют в Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях, а также во всех северных и западных областях страны. Местами ожидаются гололедица и налипание мокрого снега. В высокогорье Карпат сегодня ожидается морозная погода – до -9 градусов, в остальных регионах в дневные часы синоптики прогнозируют от 2 градусов со знаком плюс до 3 градусов со знаком минус. В южных областях сегодня будет теплее, от 4 до 9 градусов со знаком плюс, однако Гидрометцентр прогнозирует дожди, местами сильные.
Только в Николаевской и Одесской областях в понедельник будет сухо. На востоке сегодня осадки пройдут лишь местами, воздух может прогреться до 5-9 градусов тепла. В Киеве сегодня около нуля градусов. На протяжении дня ожидается мокрый снег, на дорогах будет очень скользко.