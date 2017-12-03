В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы на следующей неделе

Синоптики предупреждают о том, что в понедельник, 4 декабря, в Украине сохранится по-осеннему неприятная погода – с дождями и мокрым снегом, однако уже во вторник в большинстве регионов страны температура существенно понизится.
Как сообщает replyua.net, в понедельник в Украине ожидаются осадки во всех регионах, за исключением Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областей. На юге ожидается похолодание до 6-8 градусов, а на востоке понедельник выдастся теплым – до 11 градусов со знаком плюс. Во вторник, 5 декабря, погодные условия резко изменятся. Похолодает во всех областях, однако самые резкие скачки температуры будут наблюдаться на востоке, где столбик термометра опустится до нулевой отметки в дневные часы. На востоке и на юге синоптики обещают сухую и даже солнечную погоду, на остальной территории пройдет снег.
6 декабря, в среду, погодные условия практически не изменятся, и во всех областях будет холодно. Синоптики обещают всего около нуля градусов, и только на юге воздух может прогреться до 2-5 градусов тепла в дневные часы. Мокрый снег пройдет во всех областях, за исключением южных и восточных регионов.