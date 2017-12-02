Синоптики предупредили о неприятной погоде на следующей неделе

В начале следующей недели в Украине ожидается пасмурная и ненастная погода, в большинстве регионов синоптики прогнозируют осадки. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на данные Гидрометцентра, в понедельник осадков не будет только в Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Ожидается похолодание на юге – всего 6-8 градусов тепла, однако на востоке, напротив, потеплеет до 9-11 градусов.
Во вторник, 5 декабря, погодные условия в стране серьезно изменятся. На востоке Украины ожидается резкое похолодание до 0 градусов, однако осадков там не будет, как и в южных областях, однако на остальной территории страны синоптики прогнозируют мокрый снег. В среду, 6 декабря, в стране сохранится такая же погода, как и во вторник. По всей Украине столбики термометров будут показывать всего 0-2 градуса со знаком плюс, в южных областях воздух может прогреться до 5 градусов тепла в дневные часы.
Напомним, что сегодня, 2 декабря, в большинстве регионов синоптики прогнозируют похолодание и осадки, а завтра, 3 декабря, по прогнозам Гидрометцентра, в большинстве областей ожидается сухая погода.