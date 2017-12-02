Синоптики: 2 декабря в Украине похолодает

2 декабря, в субботу, в некоторых регионах Украины температура начнет снижаться, однако в отдельных областях синоптики прогнозируют температурные рекорды – на юге страны будет по-осеннему тепло, до 13 градусов со знаком плюс.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, самая холодная погода сегодня ожидается на западе Украины, где в дневные часы прогнозируется до -1 градуса, в отдельных регионах синоптики обещают мокрый снег. Жителям севера также придется ощутить на себе зимнюю свежесть – в субботу в северных областях будет от 0 до 4 градусов тепла, прогнозируется мокрый снег. На востоке будет немного теплее – от 4 до 8 градусов, а в Донецкой и Луганской областях синоптики обещают сухую погоду и переменную облачность.
Жители южных областей пока о зиме не думают – сегодня на юге будет до 13 градусов тепла, однако во всех южных областях пройдут дожди. По прогнозам синоптиков, в воскресенье в большинстве регионов осадки прекратятся, а температура повысится на пару градусов.