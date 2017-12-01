Синоптики: в первые выходные дни зимы погода будет меняться

В предстоящие выходные дни, 2 и 3 декабря, погода в Украине будет изменчивой – синоптики прогнозируют колебания температуры, а также мокрый снег и дождь.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, осадки ожидаются в субботу, причем на большей территории страны, а в воскресенье они должны прекратиться. 2 декабря в западных областях синоптики прогнозируют от 0 до 3 градусов тепла, на юге столбик термометра будет подниматься до отметки в 9-15 градусов тепла, на севере будет всего 0-4 градуса со знаком плюс, а на востоке – от 4 до 7 градусов тепла. В Киеве завтра холодно, днем от -1 до +4 градусов.
В воскресенье осадки должны прекратиться, а в некоторых областях ожидается повышение температуры на пару градусов. 3 декабря на юге будет от 6 до 15 градусов тепла, в центральных областях – до +9 градусов. В остальных регионах синоптики прогнозируют более холодную погоду: на севере всего 0-4 градуса со знаком плюс, на западе – от -3 до +3 градусов, на востоке – от 2 до 7 градусов тепла.